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В одном из спортзалов Львова во время тренировки умер мужчина
16.12.2019 19:48
Посетитель спортзала умер во Львове
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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