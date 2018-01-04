В течение прошлого года в Закарпатье побывали около двух миллионов туристов. Это почти на треть больше, чем в 2016 году,передает со ссылкой на .

Поступления в бюджет за предоставление туристических услуг, по сравнению с прошлым годом выросли на 34,5%, пишет на своем сайте.

"Это абсолютный рекорд. Самыми популярными для туристов районами стали Береговский, Хустский, Свалявский и Раховский. Это обусловлено, прежде только, термальными курортами и санаторно-лечебными учреждениями, которые здесь находятся", - говорит губернатор.

По словам губернатора Закарпатья, если кто-то и распространял мифы том, что в венгерско-языковых районах Закарпатья не понимают приезжих, но не сработали.

"В 2018-м продолжим работать в туристическую отрасль Закарпатья и сделаем все, чтобы побить прошлогодний рекорд", - добавил Москаль.

В Раховском районе Закарпатья состоялся первый открытый фестиваль - соревнования "Битва резчиков". 17 мастеров из Западной Украины вырезали различные фигуры из деревьев, которые требовали вырубки, сообщает Закарпатское управление лесного хозяйства. Фестиваль провели на территории школы-интерната села Большой Бычков. Там росли деревья, требующие вырубки.

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