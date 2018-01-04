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В Белом доме назвали лживой книгу журналиста Вулффа о Трампе
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04.01.2018 05:51
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Главным источником автора книги Майкла Вулффа стал прежний советник
президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон. Пресс-секретарь
Трампа назвала книгу Вулффа "мусорным таблоидным чтивом" Фото: ЕРА
Пресс-секретарь назвала книгу Вулффа "мусорным таблоидным чтивом" и
подчеркнула, что в ней содержатся "лживые и вводящие в заблуждение
рассказы людей, у которых не было ни доступа, ни влияния на Белый
дом".Главным источником автора книги стал прежний советник Трампа
Стивен Бэннон. В книге, фрагменты которой опубликовал журналом New
York Magazine, Бэннон подверг резкой критике сына президента
Дональда Трампа-младшего и зятя Джареда Кушнера за согласие
встретиться с юристом из России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке в
июне 2016 года. Он считает эту встречу "предательством".Также
экс-советник Трампа рассказал Вулффу, что дочь главы Белого дома
Иванка Трамп хочет стать первой женщиной – президентом США.В
книге утверждается, что во время предвыборной капмании Меланья
Трамп "была в слезах" при мысли о возможном президентстве мужа, а
Трампу якобы пришлось ее успокаивать и заверять, что президентом он
не станет. Пресс-секретарь Трампа обнародовала его заявление, в
котором говорится, что Бэннон не имел отношения к победе на выборах
и вообще "потерял рассудок" после увольнения из
администрации.Бэннон был отстранен от должности главного
политического советника президента США в августе 2017 года. Тогда
Трамп поблагодарил его за службу и роль, которую тот сыграл в
предвыборной кампании.Онлайн-магазин Amazon сообщает, что
книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" выйдет в продажу 9
января.
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