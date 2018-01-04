Главным источником автора книги Майкла Вулффа стал прежний советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон. Пресс-секретарь Трампа назвала книгу Вулффа "мусорным таблоидным чтивом" Фото: ЕРА Пресс-секретарь назвала книгу Вулффа "мусорным таблоидным чтивом" и подчеркнула, что в ней содержатся "лживые и вводящие в заблуждение рассказы людей, у которых не было ни доступа, ни влияния на Белый дом".Главным источником автора книги стал прежний советник Трампа Стивен Бэннон. В книге, фрагменты которой опубликовал журналом New York Magazine, Бэннон подверг резкой критике сына президента Дональда Трампа-младшего и зятя Джареда Кушнера за согласие встретиться с юристом из России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке в июне 2016 года. Он считает эту встречу "предательством".Также экс-советник Трампа рассказал Вулффу, что дочь главы Белого дома Иванка Трамп хочет стать первой женщиной – президентом США.В книге утверждается, что во время предвыборной капмании Меланья Трамп "была в слезах" при мысли о возможном президентстве мужа, а Трампу якобы пришлось ее успокаивать и заверять, что президентом он не станет. Пресс-секретарь Трампа обнародовала его заявление, в котором говорится, что Бэннон не имел отношения к победе на выборах и вообще "потерял рассудок" после увольнения из администрации.Бэннон был отстранен от должности главного политического советника президента США в августе 2017 года. Тогда Трамп поблагодарил его за службу и роль, которую тот сыграл в предвыборной кампании.Онлайн-магазин Amazon сообщает, что книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" выйдет в продажу 9 января. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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