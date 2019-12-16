Украинский картофель в дефиците, а цена на него – самая высокая за последние годы. Из-за неурожая Украина впервые начала закупать картошку в Беларуси. Какого качества завозят овощи в Украину?

Мы побывали в Зенькове, Полтавской области. На складе, который рассчитан на две тысячи тонн урожая, сейчас почти пусто. Потому что картофель в Украине в этом году плохо уродил, говорят производители:

«Сейчас картофеля здесь 130 тонн. Ну где-то 120-150».

Из-за украинского ажиотажа цена на картофель в Беларуси тоже подскочила. С четырех гривен за килограмм, до шести. Соответственно, у нас продают еще дороже – по 14-15 гривен.

«Мы же понимаем, что такое рынок: есть спрос, спрос увеличивается, они поднимают цену, все равно берут, значит, поднимают еще, пока не перестают брать», – объясняет Анатолий Савченко, производитель картофеля.

Цена на украинский и белорусский картофель примерно одинакова. Но вопрос в качестве. Из-за границы привезли картофель технических сортов.

Кирилл Цыганенко, руководитель направления развития оптовой плодово-овощной базы:

«Эту картошку могли выдавать за украинскую, которая может полежать, и будет предназначена для закладки, но это не так. Так как это технические сорта, там может быть ранняя картошка, средняя картошка и поздняя. Как правило, завозили среднюю картошку».

А такая не долежит и до Нового года.

«Украинский заготовитель придерживает сейчас картошку, чтоб после нового года, она выросла в цене», - отмечает Кирилл Цыганенко.

Как не приобрести овощ низкого качества, новости «Сегодня» учит специалист по закупкам Тимофей Иванов. Берем из сетки первую попавшуюся картофелину:

«Вот уже есть изъяны – она ударенная. Разрезаем и видим, что вот эта картошка долго лежать не будет».

К весне, продолжает рассказывать знаток, лучше долежит картофель поздних сортов.

«Можно ноготком провести по кожуре. И если она плохо сдирается, то это картошка позднего сорта», – отмечает он.

У так называемых технических сортов есть еще одно отличие. Разрежьте картофелину и посмотрите: проступает крахмал или нет. Если его мало – картофель хороший, продуктовый. Но не вся белорусская картошка техническая. Какая лучше – наша или привезенная? Новости «Сегодня» проводят опыт. Приготовить блюдо из картофеля предлагаем полтавской хозяйке. Нина выращивает этот овощ на продажу. Уже на моменте чистки картошки Нина безошибочно угадывает, где какая.

«Эта наша – украинская. У нас в этом году был такой картофель. Здесь на ней как сухая гниль», – отмечает Нина Зубарева, полтавская хозяйка в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Варим пюре. Пробу снимает муж Нины и ее внук. И семья называет более вкусной белорусскую картошку.

Весной, прогнозируют специалисты, картофель вряд ли сильно подорожает. А вот в следующем году ожидают обвал цены. Конечно, если повезет с погодой.

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