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В Сирии арестовали судно с 10 украинскими моряками
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04.01.2018 05:59
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У украинских моряков, которые пребывают на борту судна Starshina
Derov N.G у берегов Сирии, забрали паспорта. Судно с украинцами
находится в сирийском порту Тартус Фото: mediterranean-yachting.com
По его словам, украинцы четыре месяца назад при посредничестве
предприятия "Альянс навигейшн" (Херсон) заключили договор с
турецким судовладельцем и отправились, как им обещали, в
Ливан – на борт судна. Однако выяснилось, что корабль
находится в Сирии, в которой с 2011 года идет гражданская
война.Капитан сирийского порта Тартус взял у украинцев паспорта и
другие документы, которые позже отказался возвращать, чтобы "они
сидели на борту и не болтались, где ни попадя". Морякам не
разрешили покинуть борт судна, так как неуправляемое оно создаст
прямую угрозу судоходству и экологии, пояснил Шевченко.Также
выяснилось, что предыдущий экипаж почти два года не получал
зарплату, а само судно Starshina Derov N.G 1972 года постройки в
ужасном техническом состоянии.Шевченко добавил, что и судно, и
судовладелец под угрозой санкций за неоднократные заходы в порты
оккупированного Крыма. Корабль арестовали в Сирии за долги
судовладельца по иску третьего лица. Благодаря вмешательству
дипломатических служб Украины на борт поставляют воду и
провизию."Ждем реакцию на действия посредника при трудоустройстве
со стороны Министерства социальной политики и правоохранительных
органов Украины", – отметили в "Ассоль".
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