У украинских моряков, которые пребывают на борту судна Starshina Derov N.G у берегов Сирии, забрали паспорта. Судно с украинцами находится в сирийском порту Тартус Фото: mediterranean-yachting.com По его словам, украинцы четыре месяца назад при посредничестве предприятия "Альянс навигейшн" (Херсон) заключили договор с турецким судовладельцем и отправились, как им обещали, в Ливан – на борт судна. Однако выяснилось, что корабль находится в Сирии, в которой с 2011 года идет гражданская война.Капитан сирийского порта Тартус взял у украинцев паспорта и другие документы, которые позже отказался возвращать, чтобы "они сидели на борту и не болтались, где ни попадя". Морякам не разрешили покинуть борт судна, так как неуправляемое оно создаст прямую угрозу судоходству и экологии, пояснил Шевченко.Также выяснилось, что предыдущий экипаж почти два года не получал зарплату, а само судно Starshina Derov N.G 1972 года постройки в ужасном техническом состоянии.Шевченко добавил, что и судно, и судовладелец под угрозой санкций за неоднократные заходы в порты оккупированного Крыма. Корабль арестовали в Сирии за долги судовладельца по иску третьего лица. Благодаря вмешательству дипломатических служб Украины на борт поставляют воду и провизию."Ждем реакцию на действия посредника при трудоустройстве со стороны Министерства социальной политики и правоохранительных органов Украины", – отметили в "Ассоль". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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