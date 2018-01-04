В Вышгородском районе Киевской области 22-летняя женщина после ссоры с мужем согнала злость на 9-месячной дочери и избила младенца,передает со ссылкой на .

Полицию и врачей вызвала небезразлична женщина, которая увидела на улице женщину с ребенком. У девочки были синяки на лице и одета она была не по погоде. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Ребенка забрали в больницу. При осмотре медики обнаружили у девочки многочисленные телесные повреждения, между которых перелом лучевой кости и травма головы.

Как выяснилось, несколько месяцев назад 22-летняя женщина вместе с семьей переехала в Вышгородский район из города . Она воспитывалась в неблагополучной семье и часто подвергалась физическому насилию со стороны родителей. А после того, как родила своего ребенка, ее выгнали с младенцем из дома.

По данному факту Вышгородская районная власть приняла решение о немедленном изъятии ребенка из семьи, а полиция открыла уголовное производство.

В Виннице 37-летняя мать избила ремнем от сумки своего 7-летнего сына и выгнала его из дома.

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