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Сразу два министра решили уйти в отставку из-за низких зарплат
16.12.2019 20:26
Милованов и Малюська решили уйти в отставку
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
отставку
уйти
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малюська
милованов
Новости
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