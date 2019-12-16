Поспешное открытие рынка земли в Украине может пагубно сказаться на молочном производстве. Об этом заявила вице-президент Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк, пишет UBR.

Согласно прогнозам ассоциации, в течение следующего года отрасль будет терять в среднем до 4 тыс коров ежемесячно. Это повлечет за собой негативную цепную реакцию.

“Сокращение поголовья крупного рогатого скота на 40 тыс коров, более 8 тыс безработных работников агросферы из-за закрытия ферм, а если учесть также смежные отрасли, то цифра потенциально безработных возрастет минимум в 10 раз“, — говорит Лавренюк

Эксперт считает, что такая ситуация угрожает и продовольственной безопасности Украины, поскольку каждая отрасль будет недополучать около 800 тонн молока, которое должны были бы переработать в молочные продукты и загрузить работой 3-4 завода.

Более того, недополучат средств и местные бюджеты — они лишаться около 20 млн грн налогов ежемесячно.

“Нам бы очень хотелось, чтобы эти прогнозы не оправдались, однако сценарий стабилизации отрасли выглядит пока малореальным, поскольку в принятом в первом чтении законе “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения“ не учтены интересы национальной молочной отрасли. Последствия могут быть непрогнозируемые и неотвратимые! Принимать закон, который просто откроет рынок и не учесть при этом инструментов и механизмов поддержки, которые обезопасят отечественных производителей, - просто опасно“, — резюмировала Лавренюк.

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