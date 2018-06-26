Ученые установили взаимосвязь симптомов депрессии с соцсетями.

По словам профессора Оксфордского Института Интернета, влияние соцсетей на любовь к депрессии можно сравнить с тем, как на это влияет поедание картофеля, пишет со ссылкой на .

Исследование ученых опровергает миф о том, что соцсети переполнены идеальными картинками чужой жизни, вгоняют людей в депрессию. Результаты исследования свидетельствуют о том, что использование соцсетей объясняет лишь 0,36% симптомов депрессии. Это означает, что другие 99,64% случаев депрессии никак не связаны с соцсетями.

По словам профессора Оксфордского Института Интернета Эндрю Пшибьльски, "влияние соцсетей на любовь к депрессии можно сравнить с тем, как на это влияет поедание картофеля". Он отметил, что втрое опаснее пропускать завтрак или недосыпать.

По мнению профессора, влияние социальных сетей на психологическое здоровье часто переоценивают через технологическую новизну этого явления.

Тем не менее, важно правильно использовать соцсети. Например, Facebook признает, что пассивное прокрутки ленты, в которой друзья веселятся и радуются жизни, может негативно сказаться на самочувствии пользователя. Пользу от соцсети приходит только при взаимодействии с другими людьми, если вы оставляете комментарий, ставите лайк или делаете ответ пост.

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