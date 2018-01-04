В Харьковской области в результате столкновения автомобилей Chevrolet и Octavia лоб в лоб на месте погиб 83-летний пассажир первого автомобиля. Также несколько человек получили ранения.

Об этом сообщается в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области,передает со ссылкой на .

"Предварительно установлено, что 45-летняя водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего допустила столкновение с автомобилем Octavia", - говорится в сообщении правоохранителей.

Также отмечается, что только пострадали трое пассажиров, а также оба водителя транспортных средств. Они доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Их жизни ничего не угрожает.

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