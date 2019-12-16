|СМИ оценили шансы США остановить Северный поток-2
|16.12.2019 20:46
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Американские санкции против проекта Северный поток-2 смогут лишь затормозить, но не остановить строительство газопровода, пишет агентство Bloomberg.
В частности, санкционный режим планируется распространить на суда, занятые как на строительстве Северного потока-2, так и Турецкого потока, а также на людей и организации, которые их предоставляют. В то же время, по данным агентства, у Госдепартамента и Минфина США будет 60 дней, чтобы подготовить списки.
Затем еще 30 дней будет дано фигурантам списка, чтобы принять решение о дальнейшем участии в проектах. Этот санкционный проект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и сенатором-демократом Джин Шахин.
Американские законодатели рассчитывают одобрить оборонный бюджет до ухода Конгресса на каникулы 20 декабря, а президент США Дональд Трамп обещал подписать его. Ранее немецкие СМИ сообщили, что США готовят "санкционный трюк" против российского газопровода Северный поток-2.
В итоге реализация проекта может оказаться под угрозой. В самом Газпроме пока не могут назвать дату окончания строительства Северного потока-2.