"Люди, люди... А ти хто, небожитель?", - пишуть обурені шанувальники у відповідь на відео Потапа, яке він напередодні опублікував у своєму Інстаграмі.







Так, відомий репер, який тепер виступає під псевдонімом ПТП, днями відвідав торговий центр і "поспілкувався з фанатами".



"Ви знаєте, ось я тільки що походив по магазинах, купував подарунки, поспілкувався з людьми. Так мене люблять люди, підходять, фотографуються, розповідають якісь історії, діляться добром, всі бажають гарного настрою. Це так приємно. Все-таки, люди, ви не виродки. Люди, ви хороші, ви можете бути хорошими. Ви знаєте, у мене навіть піднявся настрій", - сказав Потап.



Шанувальників такий "висновок" обурив і вони пригадали Потапу, що й сам він не "ангел": так, хтось розповів про випадок, коли підійшов до Потапа й Насті за автографом, а репер його "послав" нецензурними словами, а когось образило твердження про "виродків".



Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 30 Гру 2017 р. о 6:14 PST

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура люди так репер він поспілкувався Теги: події