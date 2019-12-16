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Около посольства Болгарии в Черногории прогремел взрыв
16.12.2019 21:04
В Чергонории произошел взрыв у посольства Болгарии Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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