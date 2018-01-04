Женским спринтом в немецком Оберхофе сегодня стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону, сообщает со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

За медали под украинским флагом поведут борьбу под 8-м стартовым номером Вита Семеренко, 17-м - Валя Семеренко, 27-м Анастасия Меркушина, 33-м - Юлия Джима, 36-м Елена Пидгрушная, 55-м - Ирина Варвинец.

Стоит отметить, что гонка стартует в 13:30 по киевскому времени.

Заметим, что у мужчин под вопросом находится выступление Сергея Семенова у которого наблюдаются проблемы со здоровьем.

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