Кейт Міддлтон, крім королівських справ, встигає займатися вихованням трьох дітей - шестирічного принца Джорджа, чотирирічної принцеси Шарлотти і півторарічного принца Луї. Герцогиня Кембриджська однією з важливих складових вважає розвиток творчих здібностей у спадкоємців принца Вільяма.



Сім'я герцогів Кембриджських вже почала активну підготовку до різдвяних свят, які вони будуть відзначати в Сандрігемському палаці (частина садиби Віндзорської династії, розташованої в Норфолку). У старших дітей Міддлтон - Джорджа і Шарлотти - вже почалися канікули, тому вони допомагають Кейт в організації сімейного свята. Так, в цьому році герцогиня повністю довірила дітям процес прикрашання різдвяної ялинки. На думку Кейт, так малюки зможуть розкрити свій творчий потенціал.



