|В ближайший час столицу накроет туман
|04.01.2018 06:40
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В ближайший час накроет туман, который продержится до конца суток.
В сообщили, что в ближайший час и до конца суток 3 января в ожидается туман. Видимость 200-500 м, пишет УНН.
Ожидается, что 4 и 5 января в столице будет облачно с прояснениями. 4 января пройдет небольшой дождь и мокрый снег. 5 января осадков не ожидают,передает со ссылкой на .
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью + 1-3°С, днем + 3-5°С.
Декабрь 2017 года был одним из самых теплых за 136 лет наблюдений. В декабре среднемесячная температура воздуха в составила + 1,6°С. Такой показатель превысил климатическую норму на 3,9°С. Холоднее только в столице было 11 декабря (-3,8°С). Через пять дней температура достигла своего максимума в декабре + 9,8°С.