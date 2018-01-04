Депутат Госдумы от так называемой Республики Крым Руслан Бальбе прокомментировал испытания украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2".

По мнению Бальбека, новая военная разработка готовится для того, чтобы нанести удар по Керченскому мосту. Слова незаконно избранного депутата процитировало издание Известия,передает со ссылкой на .

"Официальный обнародовал испытания новой ракеты в надежде испортить крымчанам новогодние каникулы. И, хотя, вероятно, эта ракета и 10 км не пролетит, а попадет только в небо, цель этой информационной кампании лишь запугивание мирного населения, потому что группировку российских войск в Крыму своей "экспериментальной ракетой" они не напугают ", - заявил депутат от оккупантов.

Вывод о намерениях украинской власти Бальбек сделал, исходя из дальности полета снаряда. Он может долететь с украинской территории в Керченский пролива - считает Бальбек.

Говорит: цель обнародования испытаний - испортить крымчанам новогоднее настроение и запугать.

Он напомнил, что в Крыму находятся регулярные войска . Считает, что они не испугаются новой украинской оружия.

На вооружение армии Украины в этом году принято 14 образцов нового оружия и военной техники. Всего в 2016-2017 годах на вооружение Вооруженных сил Украины принято 33 образца вооружения и военной техники.Gazeta.ua собрала самые интересные и инновационные образцы оружия, которые приняла армия в этом году.

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