Задержанному в Минске журналисту "Українського радіо" Павлу Шаройко будут "крутить руки", чтобы он назвал арестованного в Москве корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко разведчиком, предположил адвокат Марк Фейгин. Фейгин: ФСБ нужно, чтобы Сущенко на камеру признался, что он не журналист Фото: Марк Фейгин / Facebook "Не исключаю, что Шаройко взяли умышленно для того, чтобы он дал показания против Сущенко, что тот тоже сотрудник украинской военной разведки. Начнут крутить руки, скажут: ты же признался, что шпион, давай теперь показания против Сущенко. Сказал "А" – говори "Б", – отметил он.По словам адвоката, ФСБ России нужно, чтобы Сущенко "после обработки признался на камеру, что он тоже не журналист, а кадровый сотрудник ГУР Минобороны Украины".Фейгин добавил, что ради этого в РФ его собираются лишить статуса адвоката."Если это получится, то после они смогут ввести нового адвоката, а потом выводить Сущенко на суд с послушным, неконфликтным защитником и все делать, как им нужно. Они надеются, что с другим адвокатом это будет намного проще", – пояснил он.Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное дело по статье "шпионаж". По версии ФСБ, журналист собирал информацию о вторжении российских войск в Украину.1 октября 2016 года Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на два месяца. Украинцу часто продлевали меру пресечения. Последний раз – до 13 января 2018 года.В октябре 2017 года следствие по делу Сущенко завершилось. Фейгин рассчитывает, что основной суд начнется в январе 2018 года. Журналиста "Українського радіо" Шаройко арестовали в Беларуси по обвинению в шпионаже 17 ноября. В КГБ Беларуси заявили, что после задержания он признался, будто является сотрудником кадрового аппарата украинской разведки и работает под прикрытием в звании полковника.В пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины эту информацию отвергли. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сущенко что фейгин чтобы фсб Теги: война в украине