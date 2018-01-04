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Фейгин: Не исключаю, что Шаройко взяли специально для того, чтобы он дал показания против Сущенко
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04.01.2018 06:59
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Задержанному в Минске журналисту "Українського радіо" Павлу Шаройко
будут "крутить руки", чтобы он назвал арестованного в Москве
корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко разведчиком, предположил
адвокат Марк Фейгин. Фейгин: ФСБ нужно, чтобы Сущенко на камеру
признался, что он не журналист Фото: Марк Фейгин / Facebook "Не
исключаю, что Шаройко взяли умышленно для того, чтобы он дал
показания против Сущенко, что тот тоже сотрудник украинской военной
разведки. Начнут крутить руки, скажут: ты же признался, что шпион,
давай теперь показания против Сущенко. Сказал "А" – говори
"Б", – отметил он.По словам адвоката, ФСБ России нужно, чтобы
Сущенко "после обработки признался на камеру, что он тоже не
журналист, а кадровый сотрудник ГУР Минобороны Украины".Фейгин
добавил, что ради этого в РФ его собираются лишить статуса
адвоката."Если это получится, то после они смогут ввести нового
адвоката, а потом выводить Сущенко на суд с послушным,
неконфликтным защитником и все делать, как им нужно. Они надеются,
что с другим адвокатом это будет намного проще", – пояснил
он.Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ
назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки.
Против украинского гражданина открыли уголовное дело по статье
"шпионаж". По версии ФСБ, журналист собирал информацию о
вторжении российских войск в Украину.1 октября 2016 года
Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на два месяца.
Украинцу часто продлевали меру пресечения. Последний
раз – до 13 января 2018 года.В октябре 2017
года следствие по делу Сущенко завершилось. Фейгин
рассчитывает, что основной суд начнется в январе 2018
года. Журналиста "Українського радіо" Шаройко арестовали в
Беларуси по обвинению в шпионаже 17 ноября. В КГБ
Беларуси заявили, что после задержания он признался, будто является
сотрудником кадрового аппарата украинской разведки и работает
под прикрытием в звании полковника.В пресс-службе
Главного управления разведки Минобороны Украины эту информацию
отвергли.
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