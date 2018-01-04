За минувшие сутки боевики 5 раз обстреляли позиции сил АТО, во второй половине для обстрелов не зафиксировано, потерь нет

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции сил АТО с полуночи до 15:30 среды, вторая половина дня прошла без нарушений режима прекращения огня, ни один украинский военнослужащий не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Вторая половина прошедших суток, начиная с 15.30, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня - вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела", - говорится в сводке штаба, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

В первой половине дня боевики 5 раз нарушили перемирие на Донецком направлении. В частности, из минометов 82-мм калибра вели огонь по оборонным укреплениях сил АТО вокруг Марьинки и шахты Бутовка. Гранатометы различных видов и легкое пехотное вооружение, незаконные вооруженные формирования применили у Авдеевки и Водяного, а из стрелкового оружия обстреляли Широкино. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

В штабе также отмечают, что за прошедшие сутки боевики активизировали воздушную разведку. Беспилотные летательные аппараты, запрещенные Минскими договоренностями, были зафиксированы в районе Светлодарской дуги и на Приазовье.