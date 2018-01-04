|Из бара похитили самую дорогую в мире бутылку водки
|04.01.2018 07:11
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Полиция Копенгагена расследует похищение бутылки водки, которая считается самой дорогой в мире.
Бутылка сохранялась в заведении под названием Cafe 33. Стоит $ 1,3 млн. Полиция расследует, каким образом злоумышленники попали в помещение, передает со ссылкой на .
Бутылка водки изготовлена из 3 кг золота, эквивалентного количества серебра и имеет инкрустированную бриллиантами пробку.
Украшает бутылку эмблема с автомобилем, который участвовал в ралли Монте-Карло в 1912 году,
Ее изготовила частная латвийская компания Dartz Motorz. Она специализируется на производстве бронеавтомобилей. Называет себя продолжательницей традиций автоконцерна "Руссо-Балт".
Кража произошла во вторник. Кроме бутылки ничего не пропало.
Владелец бара Брайан Ингберг имеет 1,2 тыс. Бутылок водки в своей коллекции. Говорит, что одолжил бутылку у российского бизнесмена. Страховать ее не стал.
Подделкой оказалось старинное виски, 20 мл которого китайский миллионер купил за почти 10 тыс. Швейцарских франков (более $ 10 тыс.). Фальшивку продали сотрудники бара швейцарского отеля Waldhaus Am See курорта Санкт-Мориц