Полиция Копенгагена расследует похищение бутылки водки, которая считается самой дорогой в мире.

Бутылка сохранялась в заведении под названием Cafe 33. Стоит $ 1,3 млн. Полиция расследует, каким образом злоумышленники попали в помещение, передает со ссылкой на .

Бутылка водки изготовлена из 3 кг золота, эквивалентного количества серебра и имеет инкрустированную бриллиантами пробку.

Украшает бутылку эмблема с автомобилем, который участвовал в ралли Монте-Карло в 1912 году,

Ее изготовила частная латвийская компания Dartz Motorz. Она специализируется на производстве бронеавтомобилей. Называет себя продолжательницей традиций автоконцерна "Руссо-Балт".

Кража произошла во вторник. Кроме бутылки ничего не пропало.

Владелец бара Брайан Ингберг имеет 1,2 тыс. Бутылок водки в своей коллекции. Говорит, что одолжил бутылку у российского бизнесмена. Страховать ее не стал.

Подделкой оказалось старинное виски, 20 мл которого китайский миллионер купил за почти 10 тыс. Швейцарских франков (более $ 10 тыс.). Фальшивку продали сотрудники бара швейцарского отеля Waldhaus Am See курорта Санкт-Мориц

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