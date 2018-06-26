В футбольной коррупции в Украине подозревают около 300 человек, отметила пресс-секретарь департамента защиты экономики Нацполиции Наталья Калиновская. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Санкционировано 30 обысков Фото: npu.gov.ua По ее информации, 30 санкционированных обысков одновременно проходят в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Львовской, Харьковской, Николаевской и Черниговской областях.Следственные действия проходят у организаторов договорных матчей, бывших и действующих футболистов, а также других лиц, задействованных в преступных схемах."Громадському" Калиновская рассказала, что "всего около 300 человек подозревают в футбольной коррупции"."В ходе обысков изымаются мобильные телефоны, компьютерная техника и другие средства сбора информации, на которых могут содержаться доказательства", – отметила она.Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) и ч. 1 ст. 369-3 (противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований) Уголовного кодекса Украины.22 мая прошли массовые обыски у предполагаемых организаторов и участников договорных матчей во всех футбольных профессиональных лигах Украины. Глава Национальной полиции Сергей Князев рассказал, что правоохранители собирали доказательную базу больше года.Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что удалось разоблачить пять преступных групп и 35 футбольных клубов, причастных к организации игр с фиксированным результатом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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