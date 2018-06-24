Новый роман Елены Володиной в стиле детективного сказочного фэнтези
«Наследница тьмы» ушёл в печать Популярная фэнтези-писательница
Елена Володина рассказала об отправке в печать своей новой книги –
«Наследница тьмы» цикла «Общемировой университет магии»,
рассказывающей о приключениях весёлых и неунывающих девушек,
полюбившихся читателям в первых романах серии – «Сувенир от Судьбы»
и «Тёмная завеса». В новой книге на долю героинь выпадут очередные
испытания в волшебном мире: юным детективам предстоит не только
распутать клубок тайн, но и пережить проверку чувствами. По доброй
традиции, заложенной Еленой Володиной ещё в первой в книге,
читателей ждут захватывающий детективный сюжет, искромётный юмор и
тонкая любовная линия. По мнению автора, такой литературный микст
должен прийтись по душе целевой аудитории романа. «Новая книга
«Наследница тьмы» раскрывает характеры героев с немного неожиданной
стороны. Уверена, что моим читателям придутся по душе очередные
приключения моих подопечных, которые ещё не раз порадуют своих
фанатов своими похождениями. Роман уже ушёл в печать. Следующая
книга серии – «Марионетки богов» – уже в работе», – вдохновлённо
рассказывает автор. Ориентировочная дата появления романа на
портале litres.ru, Озон.ру и книжных магазинах страны – 15
июня. Елена Володина – писатель, работающий в жанре сказочное
фэнтези – вымышленном волшебном мире, где живут храбрые и сильные
герои, сражающиеся за добро, любовь и справедливость. Каждая книга
- это сказка, которая пишется для взрослых, но верящих в чудо и
любовь людей. Авторские группы Елены Володиной в социальных
сетях и онлайн магазинах:
https://vk.com/leninyskazki
https://www.facebook.com/leninyskazki/
https://www.litres.ru/elena-aleksandrovna-volodina/
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