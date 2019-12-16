Карма настигла: поклонники Ани Лорак говорят о "минутке злорадства" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Карма настигла: поклонники Ани Лорак говорят о "минутке злорадства"
16.12.2019 22:20
Фанаты Ани Лорак переживают "минутку злорадства" из-за расставания бывшего мужа певицы Мурата с его любоницей
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax
события
украина
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