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Карма настигла: поклонники Ани Лорак говорят о "минутке злорадства"
16.12.2019 22:20
Фанаты Ани Лорак переживают "минутку злорадства" из-за расставания бывшего мужа певицы Мурата с его любоницей Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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