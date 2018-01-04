За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 5 раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” несмотря на “Новогоднее перемирие” продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины используя, в частности, запрещённое Минскими договоренностями вооружение.

В сообщении пресс-центра отмечается, что вторая половина прошедшие сутки, начиная с 15.30, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня — вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела.

“Вместе с тем, в первой половине дня, российско-оккупационные группировки 5 раз нарушали перемирие на Донецком направлении. В частности, из минометов калибра 82-мм боевики вели огонь по нашим оборонных укреплениях вокруг Марьинки и шахты Бутовка. Гранатометы различных видов и легкое пехотное вооружение захватчики применили у Авдеевки и Водяного, а из стрелкового оружия провоцировали защитников Широкино. Украинские воины ни разу не поддались на провокации агрессора и огонь в ответ не открывали”, - говорится в сообщении пресс-центра штаб в АТО.

Следует отметить, что за прошедшие сутки сепаратисты активизировали воздушную разведку. Беспилотные летательные аппараты боевиков ОРДЛО, которые запрещены к применению минского договоренностям, были зафиксированы в районе Светлодарск дуги и на Приазовье.

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