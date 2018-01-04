|Переможниця шоу "Модель XL" показала красуню донечку (ФОТО)
|04.01.2018 07:35
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"Із дочкою намагаюся проводити якомога більше часу. Мама завжди в’язала для мене шкарпетки. Я ще не вмію добре в’язати, але стараюся для донечки", - розповідає Марія про те, як поєднує роботу і материнство.
Скоро Марія стане обличчям першої колекції Андре Тана для жінок з формами плюс-сайз, а поки подивитися на неї можна у фотосесії Христини Шинкарук, на якій Марія позувала з донькою.
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