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Переможниця шоу "Модель XL" показала красуню донечку (ФОТО)
04.01.2018 07:35
Менше місяця тому країна дізналася ім'я переможниці першого шоу Модель XL - нею стала Марія Павлюк, молода красуня-матуся з Івано-Франківська. Дівчина вже з'явилася на обкладинці Cosmopolitan, а зараз, зізнається Марія, вже отримує пропозиції від брендів.

"Із дочкою намагаюся проводити якомога більше часу. Мама завжди в’язала для мене шкарпетки. Я ще не вмію добре в’язати, але стараюся для донечки", - розповідає Марія про те, як поєднує роботу і материнство.

Скоро Марія стане обличчям першої колекції Андре Тана для жінок з формами плюс-сайз, а поки подивитися на неї можна у фотосесії Христини Шинкарук, на якій Марія позувала з донькою.

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