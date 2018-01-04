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Австралия легализовала экспорт медицинской марихуаны
04.01.2018 07:36
Разрешение экспорта медицинской марихуаны будет помогать росту внутреннего рынка, отметил министр здравоохранения Австралии Грег Хант. Медицинскую марихуану в Австралии легализовали в 2016 году Фото: EPA "Мы привносим такие изменения, потому что растущее производство продуктов из медицинской марихуаны сталкивается с возрастающей конкуренцией со стороны импорта", – пояснил он.По словам Ханта, "разрешение экспорта поможет развивающемуся внутреннему рынку расти дальше".Употребление медицинской марихуаны в стране легализовали в феврале 2016 года.

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