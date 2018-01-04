Разрешение экспорта медицинской марихуаны будет помогать росту
внутреннего рынка, отметил министр здравоохранения Австралии Грег
Хант. Медицинскую марихуану в Австралии легализовали в 2016 году
Фото: EPA "Мы привносим такие изменения, потому что растущее
производство продуктов из медицинской марихуаны сталкивается с
возрастающей конкуренцией со стороны импорта", – пояснил он.По
словам Ханта, "разрешение экспорта поможет развивающемуся
внутреннему рынку расти дальше".Употребление медицинской марихуаны
в стране легализовали в феврале 2016 года.
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