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Рада на этой неделе может начать рассмотрение закона о рынке земли
16.12.2019 22:39
Верховная Рада 20 декабря может начать рассмотрение закона о рынке земли Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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