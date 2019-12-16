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Рада на этой неделе может начать рассмотрение закона о рынке земли
16.12.2019 22:39
Верховная Рада 20 декабря может начать рассмотрение закона о рынке земли
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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