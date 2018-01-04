На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,89 грн/долл., передает со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 4 января установлены на таком уровне:

27,890540 грн за доллар;

33,532796 грн за евро;

0,484210 грн за российский рубль;

37,830321 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 3 января, курс гривны и российского рубля снизился, евро и фунт, наоборот, поднялся.

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