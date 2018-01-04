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Йованович: Спустя четыре года после Майдана не дает покоя вопрос: а не угасает ли порыв вести Украину в будущее?
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04.01.2018 07:51
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Гражданское общество в Украине, занимаясь анализом государственных
закупок и судебных решений, "держит правительство под контролем",
отметила посол США в Киеве Мари Йованович. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Йованович: Украина может добиться
успеха, если ее лидеры подтвердят приверженность искоренению
коррупции Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook По ее словам,
гражданское общество в Украине, занимаясь анализом государственных
закупок и судебных решений, "держит правительство под контролем"."И
все же, спустя четыре года после Майдана не дает покоя вопрос: а не
угасает ли порыв вести Украину в будущее? Политические атаки на
НАБУ и САП сковывают их способность демонтировать коррупционные
схемы в государственном секторе. Как и украинский народ, мы
по-прежнему глубоко обеспокоены тем фактом, что в то время как НАБУ
и САП направили в суды более 100 серьезных дел о коррупции, ни
одного весомого решения по ним не вынесено. Коррумпированные судьи
будут оттягивать свершение правосудия", – отметила
Йованович.Посол США считает, что Украина может добиться успеха,
если ее лидеры подтвердят приверженность искоренению коррупции."Это
означает: создание антикоррупционного суда с наивысшим стандартом
честности на основе мнения Венецианской комиссии; предоставление
НАБУ и САП инструментов и необходимой независимости для выполнения
своих задач; реформирование НАПК, чтобы оно реализовывало свой
мандат по предотвращению коррупции, а не давило на
антикоррупционных реформаторов", – заявила Йованович.Она
подчеркнула, что "старая Украина не сдастся без боя, но украинцы из
всех слоев общества полны решимости продвигать свои европейские
устремления".Национальное антикоррупционное бюро Украины –
правоохранительный орган, который занимается расследованием
коррупционных правонарушений высшими должностными лицами. НАБУ
начало работать в апреле 2015 года. Тогда же его директором
президент Украины Петр Порошенко назначил юриста Артема
Сытника, который прошел конкурсный отбор.Специализированная
антикоррупционная прокуратура – самостоятельное структурное
подразделение Генеральной прокуратуры Украины, было создано в
сентябре 2015 года. В ноябре адвокат Назар Холодницкий был
избран на конкурсе главой ведомства и утвержден
генпрокурором.Национальное агентство по вопросам предотвращения
коррупции Кабинет Министров создал в марте 2015 года. После победы
на конкурсе в марте 2016 года НАПК возглавила доктор юридических
наук Наталья Корчак. Законопроект о создании
антикоррупционного суда в Украине в декабре 2017 года внес в
Верховную Раду президент Петр Порошенко. Предыдущие инициативы
нардепов подверглись критике Венецианской комиссии и были
отозваны из украинского парламента.
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