Гражданское общество в Украине, занимаясь анализом государственных закупок и судебных решений, "держит правительство под контролем", отметила посол США в Киеве Мари Йованович. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Йованович: Украина может добиться успеха, если ее лидеры подтвердят приверженность искоренению коррупции Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook По ее словам, гражданское общество в Украине, занимаясь анализом государственных закупок и судебных решений, "держит правительство под контролем"."И все же, спустя четыре года после Майдана не дает покоя вопрос: а не угасает ли порыв вести Украину в будущее? Политические атаки на НАБУ и САП сковывают их способность демонтировать коррупционные схемы в государственном секторе. Как и украинский народ, мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем фактом, что в то время как НАБУ и САП направили в суды более 100 серьезных дел о коррупции, ни одного весомого решения по ним не вынесено. Коррумпированные судьи будут оттягивать свершение правосудия", – отметила Йованович.Посол США считает, что Украина может добиться успеха, если ее лидеры подтвердят приверженность искоренению коррупции."Это означает: создание антикоррупционного суда с наивысшим стандартом честности на основе мнения Венецианской комиссии; предоставление НАБУ и САП инструментов и необходимой независимости для выполнения своих задач; реформирование НАПК, чтобы оно реализовывало свой мандат по предотвращению коррупции, а не давило на антикоррупционных реформаторов", – заявила Йованович.Она подчеркнула, что "старая Украина не сдастся без боя, но украинцы из всех слоев общества полны решимости продвигать свои европейские устремления".Национальное антикоррупционное бюро Украины – правоохранительный орган, который занимается расследованием коррупционных правонарушений высшими должностными лицами. НАБУ начало работать в апреле 2015 года. Тогда же его директором президент Украины Петр Порошенко назначил юриста Артема Сытника, который прошел конкурсный отбор.Специализированная антикоррупционная прокуратура – самостоятельное структурное подразделение Генеральной прокуратуры Украины, было создано в сентябре 2015 года. В ноябре адвокат Назар Холодницкий был избран на конкурсе главой ведомства и утвержден генпрокурором.Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Кабинет Министров создал в марте 2015 года. После победы на конкурсе в марте 2016 года НАПК возглавила доктор юридических наук Наталья Корчак. Законопроект о создании антикоррупционного суда в Украине в декабре 2017 года внес в Верховную Раду президент Петр Порошенко. Предыдущие инициативы нардепов подверглись критике Венецианской комиссии и были отозваны из украинского парламента. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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