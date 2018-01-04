Во встрече 1/4 финала Кубка Италии по футболу прошло туринское дерби — “Торино” пришло в гости к “Ювентус”, сообщает со ссылкой на сайт “старой синьоры”.

Действующий чемпион страны владел инициативой в матче и довел его до логического победного завершения — 2:0.

Голы за “Ювентус” забил Дуглас Коста (15 минута) с передачи Дибалы и Марио Манджукич на 67-й минуте.

Стоит отметить, что за путевку в финал “Ювентуса” необходимо будет преодолеть сопротивление “Аталанты”.

Добавим также, в другой паре встретится римский “Лацио” и “Милан”.

Напомним, Дженнаро Гаттузо вывел “Милан” в 1/2 финала Кубка Италии по футболу благодаря победе над “Интером”.

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