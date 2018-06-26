|У Путина ответили на просьбу генсека СЕ помиловать Олега Сенцова
|26.06.2018 12:57
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"Письмо Ягланда не может служить основанием для помилования Сенцова"Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил журналистам по просьбе генерального секретаря Совета Европы.
Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов не может быть помилован на основании просьбы, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Подобную просьбу с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-либо действий, касающихся процедуры помилования, отметил Песков.
Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который содержится в российской тюрьме.
Добавим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о своем помиловании .
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