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У Путина ответили на просьбу генсека СЕ помиловать Олега Сенцова
26.06.2018 12:57
У Путина ответили на просьбу генсека СЕ помиловать Олега Сенцова
"Письмо Ягланда не может служить основанием для помилования Сенцова"
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил журналистам по просьбе генерального секретаря Совета Европы.
У Путина ответили на просьбу генсека СЕ помиловать Олега Сенцова

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов не может быть помилован на основании просьбы, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Подобную просьбу с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-либо действий, касающихся процедуры помилования, отметил Песков.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который содержится в российской тюрьме.

Добавим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что  украинский режиссер Олег Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о своем помиловании .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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