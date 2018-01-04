Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе остается напряженной.

Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с главой ФРГ Зигмаром Габриэлем, передает со ссылкой на .

"Я очень детально рассказал Зигмару, какая у нас сейчас ситуация. Она очень напряженная", - сказал он.

Климкин подчеркнул, что "реального прекращения огня нет".

"Только за последние дни у нас было более 60 обстрелов, более трети из них – из запрещенного оружия. Мы потеряли трех наших воинов, 15 ранены", - отметил министр.

Кроме того, как сообщил Климкин, Специальная мониторинговая задача не имеет возможности контролировать ситуацию на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса.

"Россия продолжает тактику контролируемой эскалации на Донбассе. Мы все это видим не только по обстрелам, но и по тому, что не может реально контролировать, что происходит на оккупированной территории", - поинформировал глава .

Напомним, глава Германии назвал конфликт на Донбассе пожароопасным.

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