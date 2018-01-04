В Дании украли самую дорогую бутылку водки в мире

В Cafe 33 Копенгагена неизвестный украл из коллекции заведения бутылку алкогольного напитка, стоившую $1,3 млн. Об этом сообщается на официальной странице коллекции в .

Заведение просит помощи в поимке злоумышленника и выкладывает фото предполагаемого посетителя. Судя по всему, у грабителя имелись ключи. "Это самая дорогая водка в мире — $ 1,3 млн. Обещаем вознаграждение тем, кто сможет помочь найти злоумышленников!", — говорится в публикации.

Шестилитровая, украшенная золотом, серебром и бриллиантами бутылка водки "Руссо-Балт" попала в заведение из Музея водки в Риге — кафе взяло ее напрокат. Рижский музей опубликовал запись с камер наблюдения кафе, где преступник быстро проходит в помещение, берет бутылку, а затем выходит из него.

Как сообщил датскому телеканалу TV-2 владелец Cafe 33, эта бутылка появлялась в эпизоде сериала "Карточный домик", где российский президент Петров угощал ею президента США Андервуда.