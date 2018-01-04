При президентстве Дональда Трампа США приняли 29022 беженца, что является самым низким показателем за последние 15 лет. Об этом сообщила в среду газета USA Today, ссылаясь на данные Госдепартамента, передает

Как пишет издание, “в последний раз такому же малому количеству желающих получить убежище в Америке было разрешено въехать в страну в 2002 году”, когда были существенно замедлены потоки законной иммиграции вслед за громкими и кровавыми терактами, совершенными боевиками группировки "Аль-Каида" в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года.

“В дальнейшем при президентах Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы квоты на прием беженцев колебались от 70 тысяч до 80 тысяч человек в год. В 2016 году в США по этой программе, которая распространяется на тех, кто подвергается гонениям в своих странах за политическим, национальным, религиозным или иным мотивам, перебрались 94,8 тысячи человек”, - такие данные приводит газета.

USA Today напоминает, что Трамп еще во время предвыборной кампании дал обещание усилить иммиграционную политику страны. В декабре 2015 года он даже высказался за то, чтобы полностью закрыть всем мусульманам въезд в США, пока не удастся разобраться, почему ненависть адептов ислама к американцам “выходит за рамки всякого понимания”.

Уже через неделю после вступления в должность президента, что произошло 20 января 2017, Трамп подписал документ, нацеленный, как утверждал Белый дом, на то, чтобы “укрепить общественную безопасность внутри США”. Исполнительный приказ, в частности, предписывал приостановить программу приема беженцев на 120 дней, чтобы проанализировать существующие процедуры проверки данных вынужденных переселенцев.

Как утверждал действующий президент США, под видом беженцев в страну могут проникнуть террористы. В октябре Трамп подписал приказ, устанавливающий квоту на прием не более 45 тысяч беженцев в 2018 финансовом году (начался 1 октября 2017 года).

При этом, указывает USA Today, “были введены ограничения, действительно лишают возможности перебраться в США по программе беженцев граждан 11 стран — Египта, Ирана, Ирака, Ливии, Мали, Северной Корее, Сомали, Судана, Южного Судана, Сирии и Йемена” . “Доля жителей этих стран в общем количестве беженцев, принятых в США в 2017 финансовом году, составила 44%”, — отмечает газета.

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