|Экспертиза по делу Шеремета не доказала причастность Юлии Кузьменко
|17.12.2019 07:15
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Журналисты Слідство.Інфо получили копию экспертизы, проведенной по делу убийства Павла Шеремета.(function() })();
Министерство внутренних дел Украины использовало документ, подписанный четырьмя экспертами, включая британца Ивана Бирча, для обоснования задержания Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь как «подозреваемых в убийстве» Шеремета.
По данным Слідство.Інфо, выводы экспертизы противоречат друг другу: психологическая экспертиза установила, что люди на видео и подозреваемые идентичны, портретная экспертиза не может назвать их идентичными, а экспертиза походки считает доказательства «условно-достаточными».
В частности, судебный знаток Екатерина Педько при портретном исследовании не смогла идентифицировать Юлию Кузьменко как женщину с камер видеонаблюдения, которая, по версии следствия, подложила взрывчатку под автомобиль.
Свой вывод она обосновала «низким качеством» скриншотов с видео с места преступления и «неблагоприятными условия съемки».
Королевский знаток Великобритании Бирч во время криминалистического анализа походки пришел к выводу, что есть «условно-достаточные доказательства» в подтверждение того, что лицо с видеозаписи является подозреваемым.
Согласно другой экспертизе, которую провел Бирч для украинских правоохранителей, женщина, которая проводила разведку в районе места преступления, женщина, которая подкладывала бомбу, и женщина, которая, вероятно, подорвала машину — с существенной вероятностью — один и тот же человек.
«Этот документ не содержит однозначных выводов, что люди на видео и подозреваемые — одни и те же лица», — заявили журналисты.