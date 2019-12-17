36-річна Анна Седокова і латвійський баскетболіст 27-річний Яніс Тімма не приховують почуттів у соціальних мережах: вона зізнається йому в любові, а він викладає спільні відео в Stories.



Тепер коханий співачки виклав нову фотографію з нею і написав їй зворушливий пост:



«Якби мені потрібно було описати цю жінку одним словом, я б не зміг цього зробити. Тому що у неї є все, що мені потрібно, про що я мріяв. Вона моя найбільша опора, мій мотиватор, головне, що вона вірить в мене. LOVE YOU BOO».



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 𝙅𝙖𝙣𝙞𝙨 𝙏𝙞𝙢𝙢𝙖 (@janis.timma) 12 Гру 2019 р. о 12:21 PST



Багато підписників спортсмена були зворушені текстом, але знайшлися і ті, у кого публікація викликала обурення. Наприклад, один з коментаторів запідозрив, що зізнання в любові від імені свого коханого написала сама співачка. Підписник засудив виконавицю і попросив її більше не народжувати.



«Хоч тисячу разів заблокуйте, суті це не змінить, низько писати коментарі замість свого чоловіка. Аня, не треба так! І, будь ласка, не народжуйте знову, планета перенаселена», - написав фоловер.



Седокова відповіла на зауваження користувача, попросивши його переключити свою увагу з особистого життя знаменитості на інші речі:



«Залиште, будь ласка, нас у спокої. Ви бачите світ в своїх фарбах. Є мільярд драконів, з якими ви повинні битися, але вони точно не на цій сторінці і не на моїй. Вони у вас в голові. Живіть з миром», - звернулася до злостивців співачка.

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