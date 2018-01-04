В среду скончался замечательный украинский спортивный журналист, комментатор и ветеран Украинского радио Ефим Александрович Шарпанський. Об этом сообщает UA: Украинский радио на своей Facebook-странице, передает

За полувековой период трудовой деятельности Ефим Шарпанський совершил плодотворную работу по освещению в средствах массовой информации результатов Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и Всемирных Универсиад. Ему представилась возможность пообщаться с более чем тридцатью олимпийскими чемпионами, вести репортажи из девяти Олимпиад (Москва-80, Lillehammer-94, Атланта-96, Нагано-98, Сидней-2000, Солт-Лейк-Сити-2002, Афины-2004 Пекин-2008), десятков чемпионатов мира и Европы.

Кроме того, он первым из украинских журналистов вышел в прямой эфир и узнал чувство киевлян еще в далеком 1961 году, когда первый человек полетел в космос.

За высокие трудовые достижения в 2008 году Ефим Шарпанський награжден Почетной грамотой Кабинета Министров Украины. Ему присвоено звание “Заслуженный журналист Украины”.

Умер Ефим Александрович Шарпанський на 78 году жизни.

Как ранее сообщало информационное агенство , во Львове на 44-м году жизни умер радиоведущий Олег Мосесов.

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