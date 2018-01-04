Авдокаты Эмиль Курбединов и Заир Смедляев ведут практически все "крымскотатарские дела", испытывая давление российских спецслужб, отметил защитник Марк Фейгин. Фейгин: Разовые вояжи московских адвокатов в Крым проблему не решат Фото: Mark Feygin / Facebook "Там нет никого. Остались только крымскотатарские адвокаты. Основных два – Эмиль Курбединов и Заир Смедляев. На них легла вся нагрузка. Практически все крымскотатарские дела сейчас ведут именно они. И это тяжело, на них оказывают давление спецслужбы, им приходится отказываться от обычных дел, за которые они получают зарплату, потому что на них свалились десятки политических "бесплатных" дел. А семьи надо как-то кормить… Им очень тяжело", – отметил он.Фейгин признал, что "нарушения прав татар в Крыму происходят каждый день, и разовые вояжи московских адвокатов проблему их защиты не решат"."Там надо практически постоянно жить, а не разрываться между Москвой и Симферополем. Кроме того, посещение Крыма гражданами РФ (в том числе адвокатами) незаконно с точки зрения законодательства Украины. Надо или получать на несколько месяцев согласие Киева (как делал я), или ездить через Минск, Киев, Херсон, что очень неудобно. Я туда летал, пока вел дело Ильми Умерова (замглавы Меджлиса. – ) с лета прошлого года и до самого суда. И дело завершилось обменом, благополучно", – напомнил он.Адвокат подчеркнул, что в Крыму "сейчас в производстве масса дел обычных людей, очень "перспективных", по мнению российской ФСБ, потому что никто за них не заступится, никто их в Российской Федерации и в мире не знает".Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. По данным правозащитников, под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, оккупационные власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия РФ на полуострове, в особенности крымских татар. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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