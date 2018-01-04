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Фейгин заявил, что вся нагрузка по защите крымских татар легла всего на двух адвокатов
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04.01.2018 08:07
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Авдокаты Эмиль Курбединов и Заир Смедляев ведут практически все
"крымскотатарские дела", испытывая давление российских спецслужб,
отметил защитник Марк Фейгин. Фейгин: Разовые вояжи московских
адвокатов в Крым проблему не решат Фото: Mark Feygin / Facebook
"Там нет никого. Остались только крымскотатарские адвокаты.
Основных два – Эмиль Курбединов и Заир Смедляев. На них легла
вся нагрузка. Практически все крымскотатарские дела сейчас ведут
именно они. И это тяжело, на них оказывают давление спецслужбы, им
приходится отказываться от обычных дел, за которые они получают
зарплату, потому что на них свалились десятки политических
"бесплатных" дел. А семьи надо как-то кормить… Им очень
тяжело", – отметил он.Фейгин признал, что "нарушения прав
татар в Крыму происходят каждый день, и разовые вояжи московских
адвокатов проблему их защиты не решат"."Там надо практически
постоянно жить, а не разрываться между Москвой и Симферополем.
Кроме того, посещение Крыма гражданами РФ (в том числе адвокатами)
незаконно с точки зрения законодательства Украины. Надо или
получать на несколько месяцев согласие Киева (как делал я), или
ездить через Минск, Киев, Херсон, что очень неудобно. Я туда летал,
пока вел дело Ильми Умерова (замглавы Меджлиса. – ) с
лета прошлого года и до самого суда. И дело завершилось обменом,
благополучно", – напомнил он.Адвокат подчеркнул, что в Крыму
"сейчас в производстве масса дел обычных людей, очень
"перспективных", по мнению российской ФСБ, потому что никто за них
не заступится, никто их в Российской Федерации и в мире не
знает".Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой
блокады украинских воинских частей и незаконного референдума
16 марта 2014 года. По данным правозащитников, под различными
предлогами, включая борьбу с экстремизмом, оккупационные власти
преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия
РФ на полуострове, в особенности крымских татар.
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