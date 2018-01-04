Претензии миноритарных акционеров ПАО "" к Украине увеличились до $ 5,439 млрд.

В сентябре 2017 года претензии миноритариев за поданным в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иском к Украине составляли $ 4,7 млрд, передает со ссылкой на .

Согласно документу, устные слушания по арбитраже назначены на 19 февраля - 2 марта 2018 года.

Миноритарные акционеры ПАО "" (кипрские Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management, принадлежащих группе Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова) в июня 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина.

На лето 2016 года сумма иска состояла из $ 2,063 млрд, которые миноритарии Укрнафты требовали в счет потери дивидендов. Еще $ 932 млн миноритарии требовали в счет штрафных санкций и $ 1,679 млрд в счет потери стоимости акций.

Кипрские оффшоры Коломойского и Боголюбова утверждают, что существуют четыре основные причины для иска к Украине. Это экспроприация газа, добытого Укрнафтой или покупка такого газа по заниженным ценам со стороны НАК " Украины" в течение нескольких лет.

Кроме этого, изменение корпоративной структуры ПАО "" в результате изменения кворума для проведения Общего собрания акционеров с 60% до 50%. Также отстранения лиц, назначенных инвесторами, от управления Укрнафтой. Увеличение рентной платы за использование недр.

Юридическими основаниями для иска называют нарушение государством Украина своих международно-правовых обязательств перед инвесторами.

НАК " Украины" принадлежит 50% + 1 акций ПАО "Укрнафты". Группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка - около 42% акций.

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