44-летний гражданин Молдовы пытался провезти через украино-российскую границу 123 старинные монеты времен Речи Посполитой.

Это произошло сегодня ночью в пункте пропуска "Сеньковка". Пограничники Черниговского отряда вместе с сотрудниками таможни с помощью металлоискателя обнаружили монеты в кармане брюк водителя "Тоyota Prado", передает со ссылкой на .

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Всего у мужчины обнаружили 110 медных и 13 серебряных монет, датированных ХVIII веком.

Пограничники сообщили сотрудникам правоохранительных органов, чтобы те проверили иностранца.

Монеты, которые молдаванин пытался вывезти из Украины, изъяты для проведения экспертизы на предмет установления культурно-исторической ценности.

2 января украинские пограничники на КПВВ не дали дозволение на выезд с материка в оккупированный Крыма "звезде русского шансона" Евгению Яковлеву. Он прибыл в Украину поездом, но не оформил необходимое согласие на въезд в Крым.

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