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Минобороны США заявило, что Северная Корея готовится к новым испытаниям
17.12.2019 08:29
В Пентагоне заявили, что Северная Корея готовится к новым испытаниям
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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