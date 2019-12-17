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Минобороны США заявило, что Северная Корея готовится к новым испытаниям
17.12.2019 08:29
В Пентагоне заявили, что Северная Корея готовится к новым испытаниям Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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