Власти Исландии планируют ликвидировать гендерный разрыв в оплате
труда к 2022 году. Исландия сделала нелегальным неравенство зарплат
Фото: icelandflag.facts.co Закон распространяется на предприятия,
где работает более 25 человек. Фирмам необходимо получить
специальный сертификат, подтверждающий равную оплату
труда. Нарушения будут наказываться штрафом.Исландия стала
первой страной в мире, которая сделала такую сертификацию
обязательной как для частных, так и для государственных
предприятий.Власти государства планируют ликвидировать гендерный
разрыв в оплате труда к 2022 году.
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