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В Исландии официально уравняли зарплаты мужчин и женщин
04.01.2018 08:23
Власти Исландии планируют ликвидировать гендерный разрыв в оплате труда к 2022 году. Исландия сделала нелегальным неравенство зарплат Фото: icelandflag.facts.co Закон распространяется на предприятия, где работает более 25 человек. Фирмам необходимо получить специальный сертификат, подтверждающий равную оплату труда. Нарушения будут наказываться штрафом.Исландия стала первой страной в мире, которая сделала такую сертификацию обязательной как для частных, так и для государственных предприятий.Власти государства планируют ликвидировать гендерный разрыв в оплате труда к 2022 году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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