Глава совета Национального банка Богдан Данилишин заявил, что Украина выполнила все требования Международного валютного фонда, кроме повышения цены на газ.

Об этом он рассказал в эфире .

«Скажу откровенно, сейчас мы не стоим на пороге дефолта и Украина имеет все возможности, чтобы взять на себя обязательства. Есть ли риск от прекращения сотрудничества с МВФ? Конечно, сейчас также говорят о том, что, если мы не получаем транша от МВФ, наш ждут нелегкие времена… Мы не получаем соответствующие средства из МВФ уже с апреля 2017 года. Как видим, мы живем и справляемся со взятыми на себя обязательствами. В частности, отдаем средства МВФ», – сказал Данилишин.

Он также предположил, что Украина имеет шанс получить транш от международного кредитора, но, по его словам, есть и препятствия.

По словам Данилишина, к осени ожидается приход соответствующей миссии МВФ, которая будет проводить мониторинг выполнения наших обязательств.

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