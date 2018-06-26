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Украина выполнила все требования МВФ, кроме повышения цены на газ
26.06.2018 12:58
Украина выполнила все требования МВФ, кроме повышения цены на газ

Глава совета Национального банка Богдан Данилишин заявил, что Украина выполнила все требования Международного валютного фонда, кроме повышения цены на газ.

Об этом он рассказал в эфире .

«Скажу откровенно, сейчас мы не стоим на пороге дефолта и Украина имеет все возможности, чтобы взять на себя обязательства. Есть ли риск от прекращения сотрудничества с МВФ? Конечно, сейчас также говорят о том, что, если мы не получаем транша от МВФ, наш ждут нелегкие времена… Мы не получаем соответствующие средства из МВФ уже с апреля 2017 года. Как видим, мы живем и справляемся со взятыми на себя обязательствами. В частности, отдаем средства МВФ», – сказал Данилишин.

Он также предположил, что Украина имеет шанс получить транш от международного кредитора, но, по его словам, есть и препятствия.

По словам Данилишина, к осени ожидается приход соответствующей миссии МВФ, которая будет проводить мониторинг выполнения наших обязательств.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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