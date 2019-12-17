Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Высота елки достигает более 20 метров. В этом году ее украсили 800 новогодними игрушками и более 3 км разноцветных гирлянд. Вокруг елки развернется восьмиконечная звезда из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике будут «охранять» елку вместе с украинскими казаками", - говорится в сообщении.

Для зрителей этого праздничного действа подготовлена яркая развлекательная программа.

Так, в 17:00 состоится встреча Святого Николая и карнавальное шествие. В 18:00 - начало концерта с оркестром НАОНИ; 19:00 - церемония зажжения елки; 19:45 - выступление группы «Друга Ріка».

В связи с этим 19 декабря запретят движение всех видов транспорта вдоль улицы Владимирской:

- с 17:00 до 19:00 - от дома № 51/53 до пересечения с улицей Софиевской;

- с 16:00 до 22:00 - от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка, а также вдоль Владимирского проезда.

Кроме того, до 26 января введено ограничение движения транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади и запрещено движение вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади).

Напомним, что движение транспорта по Крещатику открыто в выходные и праздничные дни до окончания новогодних и рождественских праздников на Софийской площади.

Отметим, что 14 декабря на Контрактовой площади началась рождественская ярмарка, а на Владимирском проезде открыли зону фудкортов.

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