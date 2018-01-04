Власти Российской Федерации сознательно перенесли дату выборов президента страны на 18 марта — годовщину аннексии украинского полуострова Крым.

Об этом на пресс-конференции по итогам с переговоров с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, приводит его слова микроблог внешнеполитического ведомства в Twitter, информирует еizvestia.com.

«Россия перенесла дату своих выборов на годовщину нелегального референдума, который состоялся на территории Крима — это был сознательный шаг», — сказал он.

Климкин также поставил под сомнение легитимность выборов президента РФ.

«Попытка организовать эти выборы на территории оккупированного Крыма делает их очень сомнительными с точки зрения их легитимности», — подчеркнул министр.

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