|ЕС поведали об антиукраинской подлости Кремля с выборами Путина
|04.01.2018 08:39
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Власти Российской Федерации сознательно перенесли дату выборов президента страны на 18 марта — годовщину аннексии украинского полуострова Крым.
Об этом на пресс-конференции по итогам с переговоров с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, приводит его слова микроблог внешнеполитического ведомства в Twitter, информирует еizvestia.com.
«Россия перенесла дату своих выборов на годовщину нелегального референдума, который состоялся на территории Крима — это был сознательный шаг», — сказал он.
Климкин также поставил под сомнение легитимность выборов президента РФ.
«Попытка организовать эти выборы на территории оккупированного Крыма делает их очень сомнительными с точки зрения их легитимности», — подчеркнул министр.