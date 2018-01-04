Комиссия, которая расследовала подозрения в подтасовке результатов голосования на президентских выборах в США, была создана по распоряжению президента Дональда Трампа, однако за все время собиралась только дважды. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трамп и Клинтон конкурировали на выборах 2016 года Фото: EPA Комиссия должна была расследовать возможность учета незаконно поданных бюллетеней в пользу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. О вероятном вбросе говорил Трамп, который на выборах получил на 2 млн голосов избирателей меньше, однако одержал победу над Клинтон благодаря большему числу голосов выборщиков.Как сообщает The Washington Post, комиссия за все время собиралась только дважды: в июле в Вашингтоне и в сентябре в штате Нью-Гэмпшир. Ее возглавлял вице-президент Майк Пенс.Была поставлена задача найти всю общедоступную информацию о списках избирателей в штатах, включая адреса, даты рождения, номера социального страхования и другие данные, по которым можно было бы судить о подтасовке.По словам источника газеты в Белом доме, многие штаты отказывались предоставлять запрашиваемую информацию, кроме того, работу комиссии блокировали представители Демократической партии.Критики комиссии утверждали, что она пытается найти обман там, где его нет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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