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Трамп распустил комиссию, расследовавшую фальсификацию выборов 2016 года
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04.01.2018 08:47
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Комиссия, которая расследовала подозрения в подтасовке результатов
голосования на президентских выборах в США, была создана по
распоряжению президента Дональда Трампа, однако за все время
собиралась только дважды. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Трамп и Клинтон конкурировали на выборах 2016 года
Фото: EPA Комиссия должна была расследовать возможность учета
незаконно поданных бюллетеней в пользу кандидата от Демократической
партии Хиллари Клинтон. О вероятном вбросе говорил Трамп, который
на выборах получил на 2 млн голосов избирателей меньше, однако
одержал победу над Клинтон благодаря большему числу голосов
выборщиков.Как сообщает The Washington Post, комиссия за все время
собиралась только дважды: в июле в Вашингтоне и в сентябре в штате
Нью-Гэмпшир. Ее возглавлял вице-президент Майк Пенс.Была поставлена
задача найти всю общедоступную информацию о списках избирателей в
штатах, включая адреса, даты рождения, номера социального
страхования и другие данные, по которым можно было бы судить о
подтасовке.По словам источника газеты в Белом доме, многие штаты
отказывались предоставлять запрашиваемую информацию, кроме того,
работу комиссии блокировали представители Демократической
партии.Критики комиссии утверждали, что она пытается найти обман
там, где его нет.
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