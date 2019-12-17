Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков. Ночью и утром в Украине (кроме северных областей) кое-где туман. Ветер южный, 7-12 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 5-10° тепла, в западных областях и на юге Одесской области 11-16°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области 17 декабря без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 1-3° тепла, днем ​​8-10° тепла, на Киевщине от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​5-10° тепла.

Согласно прогнозу на 18-19 декабря, осадки не ожидаются. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​7-12°, в южной части, 18 декабря и в западных областях кое-где 14-16°, 19 декабря в северных областях 4-9° тепла.

На Киевщине 18-19 декабря также без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла; днем 18 декабря 7-12°, 19 декабря 4-9° тепла.

Синоптики 20-21 декабря также осадки не прогнозируют, только в субботу в Карпатском регионе небольшой дождь, ночью кое-где с мокрым снегом. Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем ​​1-7° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и на юге страны до 11°.

На Киевщине осадки 20-21 декабря не ожидаются. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​1-6° тепла.

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