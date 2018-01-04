Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон «лишился рассудка», после того как потерял работу в Белом доме, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп обрушился с обвинениями на Бэннона за то, что тот назвал встречу между сыном Трампа и группой россиян накануне выборов «изменой».

На встрече в июне 2016 года, за несколько месяцев до президентских выборов в США, россияне предложили Дональду Трампу-младшему компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон.

Слова Бэннона цитирует журналист Майкл Уолфф в своей книге «Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа» (Fire and Fury: Inside the Trump White House), которая должна выйти в этом году.

Как сообщает газета Guardian, книга написана по итогам более чем 200 интервью с самим президентом, его ближайшим окружением и другими высокопоставленными сотрудниками Белого дома и влиятельными вашингтонскими политиками.

В частности, в книге утверждается, что злополучную встречу сына президента и других членов предвыборного штаба Трампа с Наталией Весельницкой в «Трамп-тауэр» Бэннон назвал «предательской» и «непатриотичной».

«У Стива Бэннона нет ничего общего со мной или с моим президентством. Когда его уволили, он не только потерял должность, он еще лишился рассудка», – заявил в ответ Трамп.

Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон считался одним из основных игроков в команде Трампа. Именно он помог Трампу сформировать кампанию под лозунгом «Америка – прежде всего», прежде чем покинул свой пост в августе 2017 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира