Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. (function() })(); Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера во вторник, 17 декабря. «В Баку началась встреча президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», – говорится в сообщении. Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции президента Азербайджана. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана. После завершения встречи пройдут переговоры делегаций под председательством Зеленского и Алиева. Также будут подписаны двусторонние документы. Кроме того, главы государств объявят заявления для СМИ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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