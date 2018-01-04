Германии Зигмар Габриэль заявляет о необходимости продолжать выполнение минских договоренностей.

Об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с главой Украины Павлом Климкиным, передает со ссылкой на .

"Мы оба убеждены в том, и есть много людей, которые также убеждены в этом, что, каким бы не был тяжелым прогресс, какой бы не была тяжелой борьба, но нужно продолжать выполнение минских договоренностей", - сказал Габриэль.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал ситуацию на Донбассе напряженой.

Климкин подчеркнул, что "реального прекращения огня нет".

Специальная мониторинговая задача не имеет возможности контролировать ситуацию на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса.

Только за последние дни у нас было более 60 обстрелов, более трети из них – из запрещенного оружия, - сказал Климкин.

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